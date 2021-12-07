صلاح يوجه رسالة دعم لتريزيجيه بعد عودته للملاعب عقب الإصابة

وجه النجم محمد صلاح هداف نادي ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز، رسالة دعم إلى محمود حسن تريزيجيه جناح أستون فيلا، وذلك بعد عودته من الإصابة والمشاركة مع فريق الرديف.

ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة لتريزيجيه معلقا عليها "لقد عاد".

ونجح تريزيجيه في تسجيل ثاني أهداف أستون فيلا من علامة الجزاء، كما قدم أداءً رائعًا في الشوط الأول من المباراة، وذلك في أول ظهور له بعد غياب منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وشارك تريزيجيه بعد عودته من الإصابة كأساسي مع فريق أستون فيلا الرديف، أمام فريق برمنجهام سيتي وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي للشباب.