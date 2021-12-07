زراعة النواب: كل المزارعين سيحصلون على حصتهم من الأسمدة كاملة خلال الموسم الشتوي

قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنّ كل المزارعين سيحصلون على حصتهم من الأسمدة كاملة خلال الموسم الشتوي.

ووجّه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الاثنين، الشكر إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة لاهتمامهما بحل الأزمة، والتزام كل المصانع بتوريد حصص الأسمدة.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تسلمت من المصانع ما يقرب من 240 ألف طن أسمدة، لافتا إلى أن السعر المدعم لشيكارة الأسمدة يبلغ 240 جنيها.

وأوضح الحصري أنّ وزير الزراعة وجه بصرف حصص الأسمدة للموسم الشتوي، دون التقيد بتسلم كارت الفلاح، مطالبا المواطنين بالتوجه إلى وكيل وزارة الزراعة حال رفض الجمعية الزراعية تسليم الأسمدة.

وأشار إلى أنّ المصنعين اللذين لم يسلما حصصهما من الأسمدة كتبا تعهدًا بتسليمها خلال الشهر المقبل، كي يتسلمان شهادات التصدير الخاصة بهم، مشيرا إلى أنه من المقرر توفير 700 ألف طن من سماد اليوريا في السوق.