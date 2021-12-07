اليابان ستتخذ قرارا بشأن حضور أولمبياد بكين الشتوية وفقا لمصالحها الوطنية

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستتخذ قرارا بشأن ما إذا كانت سترسل مسؤولين إلى أولمبياد بكين الشتوية بناء على مصالحها الوطنية.

وأشارت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" إلى أن هذه التصريحات تأتي بعدما أعلنت الولايات المتحدة مقاطعتها الدبلوماسية لهذه الأولمبياد، ونسبت الوكالة إلى كيشيدا قوله -في تصريح للصحفيين- "نود أن نتخذ قرارنا من وجهة نظر تتعلق بمصالحنا الوطنية" ومن خلال الأخذ بعين الاعتبار التأثير المحتمل له على الدبلوماسية اليابانية والألعاب الأولمبية.

ومن جانبه قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي إن الحكومة لم تقرر بعد الموقف، الذي ستتخذه بشأن المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، المقرر افتتاحها في أوائل فبراير.

وأضاف هاياشي في مؤتمر صحفي "مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل المختلفة بشكل شامل، سنتخذ قرارا بشأن موقف الحكومة للألعاب في الوقت المناسب".

وجاءت هذه التصريحات بعد أن قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الحكومة الأمريكية، قررت عدم إرسال أي تمثيل دبلوماسي أو رسمي إلى أولمبياد بكين وأولمبياد الخاص، مستشهدة بانتهاكات الصين المزعومة لحقوق الإنسان مثل "الإبادة الجماعية المستمرة والجرائم ضد الإنسانية في شينجيانج"، على الرغم من مشاركة الرياضيين الأمريكيين في الحدث الكبير.