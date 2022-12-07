تضامن بني سويف تطلق حملة ستر ودفا لتوزيع البطاطين على غير القادرين

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف، بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، حملة "ستر ودفا"، والتي تستهدف توزيع آلاف الألحفة والبطاطين على غير القادرين.

وأكدت أمل أبو عزوز، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف، الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وقال مدير عام الجمعية إن توزيع بطاطين الشتاء هذا العام على غير القادرين في القرى والنجوع بالمحافظة من خلال المكتب فى بني سويف، برعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

واوضح أنه من خلال "ستر ودفا" يمكن للمتبرعين ان يقوموا بالتبرع لسهم ستر ودفا بمبلغ 250 جنيها، أو المشاركة في توفير 3 بطاطين بتكلفة 300 جنيه، أو 2 بطانية ولحاف بـ375 جنيها، أو توفير 2 بطانية و2 لحاف بـ550 جنيها، ليستطيع الجميع المساهمة في دعم الأسر الأولى بالرعاية.