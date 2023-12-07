استطلاع يكشف أن غالبية الألمان تؤيد إجراء انتخابات برلمانية مبكرة

كشفت نتائج استطلاع للرأي نُشِرَتْ اليوم الخميس، أن غالبية الألمان تؤيد إجراء انتخابات برلمانية مبكرة بالتزامن مع انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستجرى في ألمانيا في التاسع من يونيو المقبل.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس الرأي لصالح وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن 55% ممن شملهم الاستطلاع يؤيدون اقتراحا بهذا الخصوص كان زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ماركوس زودر طرحه في نهاية نوفمبر الماضي.

في المقابل، أعرب 34% فقط ممن شملهم الاستطلاع عن معارضتهم لهذا الاقتراح ورأوا أن انتخابات البرلمان الألماني يجب أن تقام في موعدها المحدد في خريف عام 2025.

وأوضحت النتائج أن الرغبة في إجراء انتخابات مبكرة سجلت أعلى مستوى لها بين أنصار حزب البديل من أجل ألمانيا إذ بلغت نسبة المؤيدين لهذا المقترح 88% بين أنصار هذا الحزب اليميني الشعبوي، ووصلت هذه النسبة إلى 66% بين أنصار الاتحاد المسيحي الذي يتكون من الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي البافاري، ويتزعم هذا الاتحاد المسيحي المعارضة في ألمانيا.

ووصلت نسبة مؤيدي هذا الاقتراح إلى قرابة الثلثين (65%) بين أنصار الحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحاكم، ووصلت إلى 39% بين أنصار حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي وإلى 25% بين أنصار حزب الخضر المشارك أيضا في الائتلاف الحاكم.