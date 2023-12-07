الصين تمنح اليمن 100 مليون يوان لدعم مشاريع تنموية

وقعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الخميس، على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني مع حكومة جمهورية الصين الشعبية بمنحة قيمتها 100 مليون يوان صيني لدعم تنفيذ مشاريع تنموية ومساعدات إنسانية في البلد الذي يعاني من صراع مسلح منذ نحو تسع سنوات.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية"سبأ"، "إن الاتفاقية وقعت على هامش أعمال المنتدى الثاني للتعاون التنموي بين الصين ودول المحيط الهندي المنعقد بمدينة كونمينج الصينية، بين سفير اليمن لدى الصين الدكتور محمد الميتمي، ونائب رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي ليو جيون فنج".

وأكد السفير محمد الميتمي، على حرص قيادة البلدين على تنمية وتطوير العلاقات بينهما في مختلف مجالات التعاون، مثمناً موقف الصين الثابت تجاه اليمن وأمنه ووحدته واستقراره وسلامة أراضيه.

من جانبه، أشاد المسئول الصيني، بعلاقات البلدين التاريخية والدعم المتبادل إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيد الدولي.

ويشار إلى أن اليمن يشهد منذ نحو تسع سنوات صراعاً مسلحاً بين الحكومة الشرعية بدعم من قوات التحالف الذي تقوده السعودية من جهة، والحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة ثانية، ما خلف واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.