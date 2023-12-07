إنبي: لن نفرط في نجومنا للأهلي أو الزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي إنبي موقفهم النهائي لمصير نجوم الفريق البترولي من الانتقال لصفوف الأهلي أو الزمالك.
رئيس نادي إنبي أيمن الشريعي صرح لبرنامج اللعيب :" لا توجد عروض من مصر لأي لاعب بصفوف إنبي".
أضاف:" كل ما يقال عن بيع محمد حمدي وكالوشا وأوفا والبلعوطي للأهلي أوالزمالك غير صحيح".
أكمل:" هناك فكرة جديدة مجلس الإدارة استقر على تنفيذها وهي عدم التفريط في أي لاعب بفترة الانتقالات المقبلة بشهر يناير".
تابع:" قررنا لنبيع ولا نشتري سنعتمد على قطاع الناشئين".
واصل:" الاستفادة من العناصر أصحاب الخبرات وتغذية الفريق بلاعبين ناشئين هو الاستثمار الصحيح".
أتم:" فكرة المكسب في البيع والشراء أثبتت فشلها كما أن الإدارة الفنية للفريق تتمسك بكل اللاعبين وتنتظر صعود لاعبين جدد من قطاع الناسئين للفريق الأول".