إنبي: لن نفرط في نجومنا للأهلي أو الزمالك

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أعلن مجلس إدارة نادي إنبي موقفهم النهائي لمصير نجوم الفريق البترولي من الانتقال لصفوف الأهلي أو الزمالك.

رئيس نادي إنبي أيمن الشريعي صرح لبرنامج اللعيب :" لا توجد عروض من مصر لأي لاعب بصفوف إنبي".

أضاف:" كل ما يقال عن بيع محمد حمدي وكالوشا وأوفا والبلعوطي للأهلي أوالزمالك غير صحيح".

أكمل:" هناك فكرة جديدة مجلس الإدارة استقر على تنفيذها وهي عدم التفريط في أي لاعب بفترة الانتقالات المقبلة بشهر يناير".

تابع:" قررنا لنبيع ولا نشتري سنعتمد على قطاع الناشئين".

واصل:" الاستفادة من العناصر أصحاب الخبرات وتغذية الفريق بلاعبين ناشئين هو الاستثمار الصحيح".

أتم:" فكرة المكسب في البيع والشراء أثبتت فشلها كما أن الإدارة الفنية للفريق تتمسك بكل اللاعبين وتنتظر صعود لاعبين جدد من قطاع الناسئين للفريق الأول".