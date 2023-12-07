ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط تعاقد خلال 24 ساعة

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 1757 مخالفة بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، من ضبط 13 ألفا و394 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، من ضبط 202 قضية في عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب".

وضبطت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، 68 قضية متنوعة، والمخالفات أبرزها: "مخالفات مباني، ومحال دون ترخيص، وتنفيذ بعض القرارات الإدارية).

وتجري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.