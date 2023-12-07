 الهند تثير مسألة تهديد زعيم سيخي للبرلمان مع الولايات المتحدة وكندا - بوابة الشروق
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الهند تثير مسألة تهديد زعيم سيخي للبرلمان مع الولايات المتحدة وكندا

نيودلهي - د ب أ
نشر في: الخميس 7 ديسمبر 2023 - 7:21 م | آخر تحديث: الخميس 7 ديسمبر 2023 - 7:21 م

أثارت الهند مخاوفها لدى الولايات المتحدة وكندا بعد أن هدد زعيم انفصالي سيخي مقيم في الولايات المتحدة بمهاجمة برلمان الهند الواقعة جنوب آسيا، وفقا لأريندام باجشي، المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباءعن سوبراهمانيام جايشانكار، وزير الشئون الخارجية الهندي قوله أمام البرلمان "إن المزاعم المتعلقة بأن الهند دبرت مقتل هارديب سينج نيجار، وهو زعيم انفصالي سيخي آخر، في يونيو ليست جزءا من التحقيقات، لأن كندا لم تقدم أي "دليل أو معلومات حول هذا الأمر" وذلك في رده علي سؤال عن سبب تحقيق الهند في مزاعم أمريكية في حين لا تحقق في المزاعم التي قدمتها أوتاوا.


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