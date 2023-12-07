المصرى يفوز على المرج وديا بتسعة اهداف استعداداً لمباراة الزمالك

فاز الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى على فريق المرج بتسعة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعت بينهما عصر اليوم الخميس على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة ضمن استعدادات المصري لمباراته أمام الزمالك بالجولة التاسعة من الدوري والمقرر إقامتها في السابعة مساء الخميس المقبل الموافق الرابع عشر من ديسمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصرى بخماسية نظيفة حيث افتتح اسلام عطية أهداف المباراة بهدف مبكر فى الدقيقة الأولى من اللقاء فيما أضاف الكاميرونى فرانك ايتوجا الهدف الثانى فى الدقيقة 6 وسجل حسين السيد الهدف الثالث فى الدقيقة 21 قبل أن يعود فرانك ايتوجا ليسجل هدفه الشخصى الثانى وهدف فريقه الرابع في٣ الدقيقة 35 الخامسة والثلاثين واختتم باهر المحمدى اهداف الشوط الأول بإحرازه الهدف الخامس فى الدقيقة 40 من ركلة جزاء .

وفى الشوط الثانى واصل المصرى هجومه وأسفر عن إحراز ميدو جابر للهدف السادس فى الدقيقة 3 قبل أن يضيف الجزائرى غيلاس قناوى الهدف السابع فى الدقيقة 8 وأضاف محمود حمادة الهدف الثامن فى الدقيقة 33 واختتم عمرو سعداوى أهداف المباراة بإحرازه الهدف التاسع فى الدقيقة 38 لتنتهى المباراة بفوز المصرى بتسعة أهداف دون رد .

مثل المصرى فى الشوط الأول : عصام ثروت ، أحمد عيد ، محمد دبش ، باهر المحمدى ، حسين السيد ، إيزى ايميكا ، يوسف الجوهرى ، ليستويل أمانكونا ، اسلام عطية ، سمير فكرى ، فرانك ايتوجا . وخلال الشوط الثانى دفع الجهاز الفنى باللاعبين : محمود جاد ، كريم العراقى ، أحمد أيمن منصور ، عمرو موسى ، عمرو سعداوى ، محمود حمادة ، امادو با ، غيلاس جناوى ، الياس الجلاصى ، ميدو جابر ، فخر الدين بن يوسف ، أسامة الجزار وحسام جريشة ومحمد الشامى .