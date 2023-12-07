الرئيس الإيراني: روسيا وإيران لديهما وجهات نظر مشتركة بشأن السلام والاستقرار في المنطقة

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، أن أهم محاور زيارته إلى روسيا ستكون القضية الفلسطينية، ووقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددا على أن موسكو وطهران لديهما وجهات نظر مشتركة بشأن السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال رئيسي، في تصريحات صحفية لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، اليوم الخميس، قبيل توجهه إلى موسكو "روسيا وإيران لديهما وجهات نظر مشتركة بشأن السلام والاستقرار في المنطقة ولديهما وجهات نظر مشتركة بشأن القضايا الإقليمية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار رئيسي إلى أن زيارته إلى روسيا هدفها التشاور بشأن العديد من القضايا الحساسة في المنطقة وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدا أن "القضية الفلسطينية ووقف العدوان على غزة" أهم محاور زيارته إلى موسكو.

ولفت رئيسي إلى أن استكمال ممر النقل الدولي "شمال - جنوب" سيكون أحد محاور المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأفاد الكرملين بأن بوتين ورئيسي سيناقشان اليوم الخميس في موسكو مشاريع النقل والطاقة ومشاريع في المجال التجاري والاقتصادي.

وتوجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، إلى موسكو بدعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية.