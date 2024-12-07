الرئيس التركي: هناك واقع جديد الآن في سوريا

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن هناك واقعا جديدا الآن في سوريا، حيث تدعم تركيا منذ فترة طويلة الجماعات المسلحة التي تسمي نفسها المعارضة وتنفذ توغلات ضد القوات الكردية التي تعتبر أنقرة إرهابية.

وجاءت تصريحات أردوغان في الوقت الذي دخلت فيه قوات المعارضة السورية ضواحي مدينة حمص مما فتح طريقا إلى دمشق في تقدم خاطف مع انهيار الخطوط الأمامية وكفاح القوات الحكومية لإنقاذ حكم الرئيس بشار الأسد المستمر منذ 24 عاما، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها في مدينة غازي عنتاب بجنوب تركيا: «هناك الآن واقع جديد في سوريا سياسيا ودبلوماسيا. وسوريا ملك للسوريين بكل عناصرها العرقية والطائفية والدينية».

وتابع: «الشعب السوري هو الذي سيقرر مستقبل بلده».

وتدعم أنقرة منذ سنوات قوات المعارضة السورية التي تسعى للإطاحة بالأسد المدعوم من إيران وروسيا.

وفي 27 نوفمبر الماضي، اندلعت اشتباكات بين قوات النظام السوري والفصائل المسلحة، في الريف الغربي لمحافظة حلب شمال البلاد.

واستطاعت الفصائل بسط سيطرتها على مركز مدينة حلب في 30 نوفمبر، وعلى محافظة إدلب بشكل كامل شمال غرب البلاد.

والخميس، طردت الفصائل قوات النظام خارج محافظة حماة وسط البلاد، عقب اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

والجمعة، واصلت الفصائل تقدمها لتسيطر على مناطق جديدة بمحافظة حمص (وسط)، التي تحظى بأهمية استراتيجية على طريق دمشق.

وبسطت الفصائل مساء الجمعة، سيطرتها على مركز محافظة درعا المحاذية للحدود الأردنية، عقب اشتباكات مع قوات النظام في المحافظة، التي تعتبر مهد الانتفاضة الشعبية ضد النظام عام 2011.