مدحت العدل: محمد رحيم قدم موسيقى عظيمة ويستحق حفل تكريم كبير يليق بتاريخه

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قال السيناريست مدحت العدل، إن الدولة كان لديها فكرة لتكريم الملحن الراحل محمد رحيم، وتم التواصل مع وزارة الثقافة لعمل حفلة كبيرة تليق باسمه، وانتقل الحفل من المسرح الصغير للمسرح الكبير وأصبح حفل تكريم مميز.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء السبت: «كنا نعد حفل صغير ولكن قررنا عمله في المسرح الكبير بالأوبرا لكي يليق بقيمة الفنان محمد رحيم».

وأوضح أنَّ تدخل الدولة جعل الحفل أكبر وأشمل وأعم، موجهًا الشكر لمؤسسات الدولة والأجهزة التنفيذية بتكريم فنان كبير.

وتابع: «محمد رحيم كان صديقًا لكل الناس، وأشكر الدولة على تكريم الفنان الراحل رحيم».

كما وجه الشكر لهيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ لأنه بادر بعمل حفل لمحمد رحيم وعدد من الفنانين.

وأكد أن محمد رحيم قدم أشياء عظيمة ويستحق التكريم وما يحدث هو رسالة حب، مفيدًا بأنه تم إرسال دعوات لعدد من الدول العربية لحضور حفل تكريم الراحل محمد رحيم، متحدث عن أن الحفل سيُذاع على الهواء على قنوات الشركة المتحدة لكي يشاهدها جميع المواطنين في مصر والدول العربية.