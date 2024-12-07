سانا: لا صحة لما تروجه وسائل إعلام خارجية عن الوضع في دمشق

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أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن "لا صحة لما تروجه بعض وسائل الإعلام الخارجية عن الوضع في دمشق"، قائلة إن ما صدر من بيانات رسمية يكذب ما يروج.

كان موقع بلومبرج قد نقل عن مصادر مطلعة قولها إن الرئيس السوري بشار الأسد مستعد لاتفاق يتيح له التمسك بالمناطق الباقية تحت سيطرته أو ضمان خروجه الآمن.

وقال إن الأسد يقوم "بمحاولته الأخيرة للبقاء في الحكم" عبر مبادرات غير مباشرة مع واشنطن والرئيس المنتخب دونالد ترامب.

ورجح الموقع أن يكون الرئيس السوري في طهران، وفقا لما نقله عن مصدر وصفه بالمطلع.

ونقل عن مصادر مطلعة قولها إن الأسد يقترح سن دستور جديد وإجراء محادثات مع المعارضة السياسية.

كما نقل عن سيرجي ماركوف المستشار السياسي المقرب من الكرملين تأكيده أن الأسد في خطر كبير.

وأفاد نقلا عن مصادر بأن بعض المليشيات العراقية المدعومة من طهران عادت إلى بلادها بعد تنازل النظام عن دير الزور شرق البلاد.