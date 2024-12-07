أعلنت الفصائل المسلحة السورية، اليوم السبت، السيطرة على مدينة الصمنين الواقعة شمال درعا.

وقالت في بيان، نقلته وسائل إعلام سورية تابعة للمعارضة، إنها تبعد الآن 20 كم فقط عن بوابة دمشق الجنوبية، بعد السيطرة على الصمنين.

وفي وقت سابق، اقتحمت فصائل «غرفة عمليات الجنوب» السورية المسلحة، مقر الفرقة التاسعة في مدينة الصمنين، شمال درعا.

وتعدُّ الفرقة التاسعة واحدة من أهم القطعات العسكرية في الجيش السوري، إذ تنتمي للفيلق الأول، إلى جانب الفرقة الخامسة والسابعة، وغيرهما من الألوية.

وكانت الفصائل أعلنت، اليوم السبت، سيطرتها على مدينة درعا جنوبي سوريا، بحسب «رويترز».

وتعد درعا مهد الاحتجاجات ضد الحكومة السورية، التي اندلعت في البلاد عام 2011، وهي المدينة الرابعة التي تفقدها القوات الحكومية خلال أسبوع.