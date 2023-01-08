إسرائيل تسحب تصاريح دخول من 3 قياديين فلسطينيين لزيارتهم الأسير المحرر كريم يونس

قالت القناة السابعة الإسرائيلية، الليلة، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، وجه وحدة تنسيق أعمال الحكومة الاسرائيلية في المناطق الفلسطينية، بأن تلغي تصاريح الدخول الخاصة بثلاثة شخصيات فلسطينية بارزة.

وأضافت القناة، أن الشخصيات الثلاثة البارزة هي محمود العالول نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، وعزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"، وروحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني والقيادي الكبير بحركة "فتح".

وقالت القناة إن وزير الدفاع الاسرائيلي اتخذ هذا القرار بعد مُشاورات مع مسؤولين كبار في وزارة الدفاع.

وأضافت القناة أن القرار اتخذ بعد قيام المسؤولين الفلسطينيين الثلاثة بزيارة عميد الأسرى الفلسطينيين، كريم يونس، وهو قيادي بحركة "فتح"، بعد الافراج عنه، يوم الخميس الماضي، بعد 40 عاما قضاها في سجون الاحتلال.

وكريم يونس، من قرية (عارة) داخل الخط الأخضر، ويحمل الجنسية الإسرائيلية.