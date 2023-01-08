 عيد الميلاد.. الأرثوذكسية: عودة المشاركة الشعبية في الصلوات للمرة الأولى منذ عامين - بوابة الشروق
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عيد الميلاد.. الأرثوذكسية: عودة المشاركة الشعبية في الصلوات للمرة الأولى منذ عامين

أحمد علاء
نشر في: الأحد 8 يناير 2023 - 11:04 ص | آخر تحديث: الأحد 8 يناير 2023 - 11:04 ص
قال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن احتفالات عيد الميلاد تميزت هذا العام بعودة المشاركة الشعبية في الصلوات للمرة الأولى منذ عامين.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن هذا الأمر أثار سعادة كبيرة جدا لدى المصلين، مؤكدا أن الاحتفالات تمت على المستوى الاجتماعي بالشكل المعتاد.

وأشار إلى أن كل المصريين شاركوا في احتفالات عيد الميلاد، مؤكدا أن التهاني كانت متبادلة بين الجميع.

ولفت إلى أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذه الاحتفالات تكون مصدرا للفرحة في كل مرة يتوجه فيها إلى الكاتدرائية لتقديم التهنئة بحلول العيد.

وتابع: "الرئيس في لحظة دخوله وفترة وجوده في الكاتدائية يكون أمرا مفرحا جدا، ولحظة لها مذاق خاص بسبب المشاعر الصادقة".

وثمن حرص الرئيس السيسي على مصافحة عدد كبير ممن التقاهم في طريقه في ممر الكاتدرائية بكلمات صادقة ومشاعر جميلة.

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