يمينيون إسرائيليون متطرفون يعتدون على عضو كنيست عربي خلال مُظاهرة ضد الحكومة في تل أبيب

اعتدى يمينون إسرائيليون متطرفون، على النائب العربي في "الكنيست" أيمن عودة، بعد أن انتهى من إلقاء كلمته خلال مظاهرة نظمت في وسط "تل أبيب" ضد الحكومة اليمينية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو.

ودافع عودة عن نفسه ولم يتعرض للأذى. وأصدر تحالف "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" و"الحركة العربية للتغيير" بيانًا صحفيًا أكد خلاله أن "الاعتداء على عودة نابع من التحريض عليه من قبل قادة اليمين الفاشي الإسرائيلي الذين يحكمون إسرائيل".

وكان الآلاف من الإسرائيليين تظاهروا وسط تل أبيب ضد حكومة نتنياهو، والقرارات التي اتخذتها لتقويض الجهاز القضائي في إسرائيل.

ورفع المشاركون في التظاهرة الأعلام السوداء، والشعارات المنددة بسياسة الحكومة الجديدة ورئيسها نتنياهو، والمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وشارك في التظاهرة شخصيات سياسية إسرائيلية سابقة، الذين أعربوا عن تخوفهم من "هدم الديمقراطية الإسرائيلية".

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على جهاز القضاء وضد الأقليات، وتسعى لشرعنة "العنصرية والتمييز"، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية". كما تضم الحكومة اليمينية الجديدة وزراء أدينوا بقضايا فساد وإرهاب.