البرلمان الجزائري يدين اقتحام وزير إسرائيلي لباحات المسجد الأقصى ويدعو إلى لم الشمل الفلسطيني

أدان البرلمان الجزائري بأشد العبارات اقتحام وزير إسرائيلي لباحات المسجد الأقصى، داعيا إلى التجسيد الفعلي لمضمون "إعلان الجزائر" الصادر عن القمة العربية الواحدة والثلاثين، داعيا إلى تعزيز المصالحة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال الكلمة، التي ألقاها رئيس الوفد البرلماني المشارك في أعمال الدورة التاسعة والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، ساعد عروس، المنعقد اليوم /السبت/ بالقاهرة، بمشاركة برلمانيين من المجالس النيابية العربية.

وأوضح مجلس الأمة (الغرفة الثانية من البرلمان الجزائري)، في بيان، أن النائب ساعد عروس أدان، خلال كلمته، بشدة اقتحام الوزير الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى بمباركة من حكومته المتطرفة، التي تدفع المنطقة صوب الحروب والأزمات، داعيا إلى التجسيد الفعلي لمضمون "إعلان الجزائر"، الصادر عن القمة العربية الـ 31، التي احتضنتها الجزائر، والذي أكد مركزية القضية الفلسطينية، والمحافظة على لم الشمل وتوحيد الصف الفلسطيني .

وبحسب البيان، تضمن جدول أعمال هذا الاجتماع دراسة عدة محاور تنظيمية، منها تقرير الأمين العام للاتحاد، وأنشطة الأمانة العامة للاتحاد منذ انعقاد آخر دورة للجنة التنفيذية، وكذلك مشروع الموازنة لعام 2023، بالإضافة إلى المصادقة على تعديل ميثاق الاتحاد البرلماني العربي ونظامه الداخلي، واستعراض استراتيجية عمله في الفترة من 2023 إلى 2026.