التعليم: نظام البكالوريا اقترحه الوزير محمد عبد اللطيف فور توليه المسئولية

قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نظام البكالوريا المصرية الجديد (المقترح كبديل للثانوية العامة) سينهي على كابوس الثانوية العامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن نظام البكالوريا هو مبسط وسهل لطلاب الثانوية العامة، فهو أفضل بكثير من النظام العام التقليدي.

وأشار إلى أنه لن يكون هناك تغيير مفاجئ في هذا النظام بسابقه، لافتًا إلى أنه كان من الصعب أن جعْل مادة البرمجة وعلوم الحاسب مادة أساسية في الصف الأول الثانوي، لأن الطالب سيدرسها للمرة الأولى.

ولفت إلى أنه يتم جعلها كذلك حتى لا يشعر الطالب بعبء جديد عليه، خاصة وأنه لم يدرسها من قبل.

واستطرد: «مقترح نظام البكالوريا الجديد سيتم مناقشته في حوار مجتمعي أولًا، ومن ثم عرضه على البرلمان من أجل الموافقة النهائية عليه للبدء في تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوي بداية من العام المقبل».

ونوه بأن نظام البكالوريا الجديد كان مقترحًا من وزير التعليم محمد عبد اللطيف فور توليه المسئولية، حيث تمت الاستعانة بعدد من الخبراء والأبحاث العلمية، فضلا عن جلسات ونقاشات مطولة مع التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

واختتم: «نظام البكالوريا الجديد إذا تمت الموافقة عليه؛ سيتم تطبيقه على الطلاب المنتقلين من الصف الثالث الإعدادي إلى الصف الأول الثانوي، على أن يستكمل باقي الطلاب في الصف الثاني والثالث الثانوي نظام الثانوية العامة كما هم».