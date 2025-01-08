أعلن رئيس "تيار المردة" الوزير الأسبق سليمان فرنجيه، في بيان اليوم الأربعاء، سحب ترشحه لرئاسة الجمهورية، كما أعلن دعمه انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية، فيما أعلن الوزير السابق المحامي زياد بارود عزوفه عن الترشح للرئاسة.

وقال فرنجية في بيانه "أما وقد توافرت ظروف انتخاب رئيس للجمهورية يوم غد، وإزاء ما آلت إليه الأمور، فإنني أعلن سحب ترشيحي الذي لم يكن يوما هو العائق أمام عملية الانتخاب".

وشكر فرنجية كل من اقترع له، قائلاً "إنني -وانسجاما مع ما كنت أعلنته في مواقف سابقة- داعم للعماد جوزاف عون الذي يتمتع بمواصفات تحفظ موقع الرئاسة الأولى".

وتمنى فرنجية "لمجلس النواب التوفيق في عملية الانتخاب، وللوطن أن يجتاز هذه المرحلة بالوحدة والوعي والمسؤولية".

ومن جانبه، أعلن الوزير السابق المحامي زياد بارود في بيان مساء اليوم عزوفه عن الترشح لرئاسة الجمهورية، وقال"كنت أعلنت بالأمس أنني لن أكون جزءاً من المنافسة، في حال التوصل إلى توافق وطني عريض على اسم الرئيس. إنني، إذ أشكر السيدات والسادة النواب الذين شرفوني بدعمهم، أعلن عزوفي، معاهدا اللبنانيات واللبنانيين بأن أستمر معهم واحدا من المناضلين من أجل الجمهورية، متمنيا للرئيس العتيد كل التوفيق".

وكان ستة نواب قد أعلنوا اليوم أنهم سيصوتون غدا للوزير السابق زياد بارود.

ومن المقرر أن تنعقد غداً الخميس الجلسة الثالثة عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية، برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري. ويتصدر قائد الجيش العماد جوزاف عون قائمة المرشحين لرئاسة الجمهورية.

يذكر أن ولاية رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون كانت قد انتهت في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022. ودخل لبنان مرحلة الشغور الرئاسي. ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد 12 جلسة خصصت لهذا الشأن، كان أولها في 29 سبتمبر/أيلول 2022.