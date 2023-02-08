وفد برلماني فلسطيني يصل القاهرة لحضور مؤتمر البرلمان العربي

وصل وفد من المجلس الوطني الفلسطيني، برئاسة النائب فهمي الزعارير، إلى القاهرة فجر اليوم الأربعاء، قادما من رام الله عن طريق الأردن؛ للمشاركة في فعاليات الاجتماعات التحضيرية للإعداد للمؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية السبت المقبل.



وتعقد الفعاليات بمقر جامعة الدول العربية بمشاركة عدد كبير من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية والوفود المرافقة لها.



ويناقش المؤتمر، طبقا لبيان إعلامي للبرلمان العربي، الوثيقة التي سيعدها البرلمان العربي حول مشكلة الأمن الغذائي، والتي جاءت تحت عنوان "رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي"، وتتناول أبرز التحديات والتهديدات التي تواجهها الدول العربية في ملف الأمن الغذائي، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون في هذا الشأن.