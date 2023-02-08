أفادت وسائل إعلام تركية، الأربعاء، بأن هزة أرضية جديدة في مدينة غوكسن بولاية كهرمان ماراش بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر.

يأتي ذلك بعدما أعلن وزير البيئة والإعمار التركي مراد كوروم، تسجيل 684 هزة ارتدادية في المنطقة حتى الآن بعضها كان بشدة عالية.

وقال في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن أعمال البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة في 900 مبنى منهار، موضحا أنه سيتم توفير الكهرباء في المناطق المتضررة بشكل تدريجي اعتبارا من مساء اليوم.

يأتي هذا فيما قررت السلطات التركية، منع السيارات الخاصة من الدخول إلى هاتاي وكهرمان ماراش وأديامان لتسهيل جهود الإنقاذ.

وفُجعت البشرية بزلزال مدمر ضرب مناطق واسعة من تركيا وسوريا، وخلف أضرارا ضخمة على مستوى الأرواح وأيضا في البنى التحتية.

وتركيا أكثر تضررا من الزلزال بتسجيلها حصيلة من الضحايا، تبلغ حتى كتابة هذه السطور، 7108 قتلى، و40 ألفا و910 جرحى.

لم تكن سوريا أفضل حالا، لكنها دفعت كلفة باهظة جراء الزلزال الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 2000 شخص في حصيلة غير نهائية.