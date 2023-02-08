وسائل إعلام: القوات الإسرائيلية تقتحم مدينتي نابلس وجنين

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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باقتحام قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، متجهة صوب منطقة قبر يوسف.

ووفقا لـ "كتائب شهداء الأقصى": "يخوض مجاهدو كتائب شهداء الأقصى، اشتباكا مسلحا، مع قوات جيش العدو الصهيوني في مدينة نابلس".

كما أشارت وسائل الإعلام المحلية، إلى اقتحام القوات الإسرائيلية بلدة المسلية في مدينة جنين، ومنزل عائلة الشهيد مصطفى أبو الرُب البلدة جنوب جنين.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية، إلى أن "قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حسن فيصل أبو الرُب، شقيق الشهيد مصطفى أبو الرُب عقب اقتحام منزله في قرية مسلية بجنين".

كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة شاب بجراح خطيرة جدا برصاص جيش الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأضاف الهلال الأحمر، "وقعت إصابتان، واحدة في الرأس وصفت بالخطيرة جدا، والثانية في اليد، حصيلة اقتحام قوات الاحتلال لمنطقة قبر يوسف ومخيم بلاطة شرق نابلس".