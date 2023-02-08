مصدر بوزارة البيئة لـ«الشروق»: إنشاء بنك للجينات الطبيعية بالمنطقة المركزية

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قال مصدر مسؤول بوزارة البيئة لـ«الشروق»، إن مصر بذلت جهودا كبيرة جدًا في مجال تطوير المحميات الطبيعية.

وأكد أن الوزارة طرحت عددا من المشروعات الخدمية داخل المحميات الطبيعية للقطاع الخاص، لإشراكه في إدارة الأنشطة الاقتصادية بالمحميات الطبيعية.

وأضاف المصدر، أنه كمرحلة أولى تم الاستقرار على البدء بمحميات المنطقة المركزية وخاصة محميات وادى دجلة والغابة المتحجرة ومحميات الفيوم؛ بهدف إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة لزوار المحميات بالشراكة مع جهاز شؤون البيئة.

وأوضح أن خطة مصر الوطنية تتضمن إقامة المحميات الطبيعية، والتوسع فيها، بالإضافة إلى إنشاء بنك للجينات الطبيعية.

وأكد أن عدد المحميات في مصر يبلغ 30 محمية طبيعية، تقدر بأكثر من 15% من المساحة الكلية للدولة.