فلسطين توقع اتفاقيات ممولة من الصناديق العربية والإسلامية بقيمة 43 مليون دولار

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وقعت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، اتفاقيات ممولة من الصناديق العربية والإسلامية عبر البنك الإسلامي للتنمية في جدة بقيمة 43 مليون دولار.

وذكر بيان صادر عن الحكومة، أن الاتفاقيات تمول تنفيذ مشاريع تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية، في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها شرق القدس.

ووقع الاتفاقيات في مدينة رام الله، عدد من الوزراء والمسئولين الحكوميين وعدد من رؤساء البلديات والهيئات المحلية والقروية واللجان الشعبية للمخيمات بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية.

وبحسب البيان تشمل المشاريع تمويل بناء وتشطيب وتجهيز مدارس في قطاع غزة والضفة الغربية، بقيمة 20 مليون دولار، وتشطيب المباني التعليمية في جامعتين، وإعادة تأهيل 3 مستشفيات في الضفة وقطاع غزة، وإنشاء مبنى طوارئ، ومشروع بناء 3 طوابق في مستشفى.

وستسهم المنحة المقدمة بتمويل 29 مشروعاً بحوالي 13 مليون دولار لإسناد وتطوير الخدمات المقدمة من الهيئات المحلية والمخيمات في الضفة ومدينة القدس، تشمل مشاريع تأهيل وتعبيد الطرق الداخلية، وإنشاء خزانات المياه وتأهيل الطرق الزراعية وبناء مدارس، وتوسعة شبكات المياه والصرف الصحي.

كما تشمل الاتفاقيات مشروع ترميم عقارات ومؤسسات داخل سور البلدة القديمة ومحيط القدس، ومشاريع التنمية الريفية لإنشاء الآبار الزراعية والبرك الترابية وتوريد شبكات الري واستصلاح الأراضي الزراعية في الضفة الغربية ومدينة القدس.