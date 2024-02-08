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قدم رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، تعازيه لعائلات قتلى حادث سقوط طائرة مروحية عسكرية بالقرب من مطار المنيعة.

ونقل موقع جريدة «النهار» الجزائري، عن بيان رئاسة الجمهورية قوله إن «المروحية العسكرية التابعة للقاعدة الجوية لورقلة، سقطت ليلة أمس الأربعاء، بالقرب من مطار المنيعة».

وأشار بيان الرئاسة الجزائرية إلى أن «الحادث أدى إلى مصرع العقيد عمارة رضا، والمقدّم جلال ياسين، والرّقيب المتعاقد بلغربي محمد».

واختتم البيان: «الرئيس عبد المجيد تبون يتقدم بأسمى عبارات التعازي والمواساة إلى أسر الشهداء وإلى كل أفراد الجيش الوطني الشعبي، راجيا من العليّ القدير أن يتغمّدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته».