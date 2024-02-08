محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تركيب الإنترلوك وصفايات الأمطار

تابع محافظة كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، اليوم الخميس، أعمال تركيب بلاط الإنترلوك، بطول 700 ‪متر، فضلاً عن التجهيز لتركيب 45 صفاية أمطار جديدة، بشارع سعد زغلول بمدينة دسوق، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والجهاز المعاون له

قال محافظ كفرالشيخ، إنه سيتم الانتهاء خلال أيام من أعمال تركيب بلاط الإنترلوك، وصفايات الأمطار بشارع سعد زغلول بمدينة دسوق، ضمن خطة المحافظة لرصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسة، لتحسين الخدمات وتسهيل حركة سير المواطنين، موجهاً بسرعة الإنتهاء من أعمال الخطة الاستثمارية في موعدها المحدد وتنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة.

أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار أعمال التطوير وتركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الداخلية بعدد من الأحياء والمدن، وليضيف عليها شكلًا جماليًا وحضاريًا، فضلاً عن تسهيل حركة المرور، في ظل اهتمام الدولة بتحسين جودة الحياة للمواطنين.