علق الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء، على واقعة الطبيب المزيف الذي مارس المهنة لمدة 10 سنوات وهو خريج كلية العلوم، قائلًا إن النقابة بذلت جهدًا كبيرًا في مراقبة الشهادات المقدمة لها، إضافة إلى تواصلها الدائم مع الجامعات للتأكد من مصداقية الشهادات.

وأضاف، القاضي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء الأحد، أن النقابة تطلع على أسماء الأطباء المقيدين بكليات الطب ودرجاتهم خلال الفصول الدراسية، ذاكرًا أن النقابة اكتشفت حالة الطبيب المزيف، وتواصلت مع الجامعة.

وأكد أن النقابة ليست الجهة المنوط بها التفتيش على الأطباء الأعضاء، لافتًا إلى التواصل مع الجامعات؛ لتوفير قوائم بأسماء الأطباء قبل تقدمهم للحصول على العضوية.

وأوضح أن الموقع الرسمي لنقابة الأطباء يتيح التعرف على الأطباء المقيدين لديها، إضافة إلى توفير البيانات الخاصة بهم، مشيرًا إلى اشتراك ثلاث جهات في إعداد الموقع، وهي العلاج الحر والنقابة والجامعات.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على شاب حاصل على بكالوريوس علوم، لاتهامه بانتحال صفة طبيب نساء وتوليد، وفتح عيادة بإحدى قرى الصف، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

وكانت إدارة العلاج الحر حررت محضرا رقم 1007 إداري الصف لسنة 2020 بقسم شرطة الصف ضد المتهم، لإدارته عيادة نساء وتوليد بإحدى قرى المركز دون الحصول على ترخيص.

وتبين أن المتهم حاصل على بكالوريوس علوم، ويدير عيادة نساء وتوليد لعدة سنوات، ويتنقل بين المحافظات، وتبين تزويره بعض المستندات لممارسة نشاطه، حتى تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.