قبرص واليونان وإسرائيل توقع اتفاقا لربط شبكات الكهرباء

وقعت قبرص واليونان وإسرائيل اليوم الاثنين على اتفاق مبدئي بقيمة 900 مليون دولار لبناء أطول وأعمق كابل طاقة تحت الماء على مستوى العالم يعبر قاع البحر الأبيض المتوسط ويربط شبكات الكهرباء في البلدان الثلاثة.

وقالت وزيرة الطاقة القبرصية ناتاسا بيليدس، في تصريحات أوردتها صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، إن هذا الاتفاق يمثل خطوة حاسمة باتجاه إنهاء عزلة قبرص فيما يخص مجال الطاقة وبالتالي إنهاء اعتماد البلاد على الوقود الثقيل.

من جهته، قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس إن هذا المشروع الذي يطلق عليه "الرابط بين أوروبا وآسيا" سيوفر مصدر طاقة احتياطي في أوقات الطوارئ، مشيرا إلى أن الكابل ستتراوح سعته بين ألف وألفين ميجاوات ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع بحلول عام 2024".