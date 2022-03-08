قال مصدر مسؤول في الجامعة العربية إن جلسة تشاورية تقتصر على وزراء الخارجية العرب تدور حول تطورات الأوضاع العربية والدولية وأزمات المنطقة ستٌعقد غدا الساعة الحادية عشر صباحًا، تليها ثلاث اجتماعات للجان وزارية، قبيل انطلاق أعمال اجتماعات مجلس الجامعة الـ156 على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة لبنان.

وأوضح المصدر أن هذه الاجتماعات تشمل اجتماع للجنة الرباعية برئاسة السعودية لبحث تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، موضحا أن هذه اللجنة تضم كل من الإمارات ومصر والسعودية والبحرين.

وأضاف المصدر أن الاجتماع الثاني سيكون للجنة برئاسة مصر تختص ببحث التدخلات التركية في الشؤون العربية، وتضم وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والعراق والسعودية.

وتابع أن اللجنة الثالثة ويرأسها الأردن ستبحث سبل التحرك أمام الاجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ذاكرا أن اللجنة تضم في عضويتها مصر وفلسطين والجزائر وقطر والمغرب وتونس والسعودية.

وأوضح المصدر المسؤول في الجامعة العربية أن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب سيرأس جلسة مجلس الجامعة العربية بصفة بلاده الرئيس الحالي للمجلس خلفا لدولة الكويت رئيس الدورة السابقة الذي سيقوم بتسليم أعمال الدورة الجديدة خلال افتتاح أعمال المجلس غدا الاربعاء.

وأضاف المصدر أن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح سيلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية يستعرض فيها جهود بلاده في تنفيذ قرارات مجلس الجامعة الدورة السابقة كما سيلقي وكيل أمين عام الأمم المتحدة مفوض وكالة الاونروا كلمة خلال الجلسة بالإضافة إلي كلمة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.