الرئيس الإسرائيلي يزور تركيا غدا في أول زيارة منذ 18 عاما

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يزور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، تركيا غدا الأربعاء، كأول زيارة لزعيم إسرائيلي لأنقرة منذ 18 عاما.

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي: "بدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان، يبدأ الرئيس إسحاق هرتسوج والسيدة الأولى ميشال هرتسوج غدًا زيارة دولة إلى جمهورية تركيا".

وأضاف: "خلال الزيارة من الأربعاء إلى الخميس، سيلتقي الرئيس إسحاق هرتسوج برئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في أنقرة وممثلي الجالية اليهودية في إسطنبول".

وقال: "عندما تولى الرئيس هرتسوج منصبه، اتصل به الرئيس أردوغان لتهنئته على انتخابه، في محادثة أدت إلى استئناف الحوار بين إسرائيل وتركيا بعد انقطاع استمر عدة سنوات".

وأضاف: "خلال الزيارة، التي يتم تنسيقها مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية ومكاتبهما، سيناقش الرئيسان مختلف القضايا الثنائية، بما في ذلك العلاقات الإسرائيلية التركية وإمكانية توسيع التعاون بين الدولتين والشعبين في مختلف المجالات".