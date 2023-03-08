مسئول أوكراني: القوات الروسية تراجعت في منطقة خاركيف بعد هجوم فاشل

قال مسئول أوكراني، إن القوات الروسية قصفت ما لا يقل عن 18 منطقة سكنية في مناطق خاركيف وتشوهيف وكوبيانسك خلال اليوم الماضي، وقامت بمحاولة هجوم فاشلة تجاه قرية هرينياكيفكا.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف، أوليه سينيهوبوف عبر تلجرام "حاولت القوات الروسية شن هجوم في منطقة هرينياكيفكا، لكنه تراجع بعد تكبده لخسائر. وطوال اليوم"، مشيرا إلى تعرض مناطق أخرى لقصف مكثف، وذلك مع استخدام القوات الروسية لقذائف الهاون وأنظمة راجمات الصواريخ والدبابات والطائرات الحربية".

وبحسب سينيهوبوف ، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين المدنيين.

وقامت فرق المتفجرات الأوكرانية بإبطال مفعول 73 عبوة ناسفة في أنحاء المنطقة.