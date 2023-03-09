مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الاسرائيلي في بلدة الرام بالقدس

أصيب سبعة فلسطينيين بالرصاص المطاطي، والعشرات بالاختناق، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء، في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.



واندلعت المواجهات على المدخل الرئيسي للبلدة وأطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز، تجاه الشبان الذين خرجوا تنديدا بمجزرة الاحتلال في جنين، ما أدى إلى إصابة سبعة منهم بالرصاص المطاطي، والعشرات بحالات اختناق.



وأغلقت قوات الاحتلال المدخل الرئيسي للبلدة، وأعاقت دخول المواطنين وخروجهم عبره.



وفي السياق، نشرت قوات الاحتلال عناصرها في أماكن متفرقة من مدينة القدس المحتلة، تركزت في حي الشيخ جراح ومنطقة جورة العناب قرب بلدة سلوان جنوب الأقصى، واحتجزت شابين قرب حي واد الجوز.