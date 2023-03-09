نساء إسرائيل يشكلن سلاسل بشرية احتجاجا على الإصلاحات القضائية

احتفلت الآلاف من نساء إسرائيل باليوم العالمي للمرأة، اليوم الأربعاء، بتشكيل سلاسل بشرية في أنحاء البلاد، احتجاجا على مقترحات الإصلاح القضائي المثيرة للجدل.

ويمضي مقترح الحكومة الإسرائيلية اليمينية لمنح الساسة مزيد من السلطة على القضاء، قدما رغم الاحتجاجات القوية، والتي تتسم بالعنف في بعض الأحيان من قبل قطاع من السكان.

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، من المتوقع إقرار المرحلة الأولى من الإصلاحات القضائية بإجراء سريع في أبريل المقبل، على أقرب تقدير.

وكان رئيس الوزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي تضم حكومته الائتلافية أحزابا دينية، اقترح منح البرلمان صلاحية نقض قرارات المحكمة العليا في البلاد، بأغلبية بسيطة.

كما يمنح المقترح الساسة مزيدا من النفوذ في تعيين القضاة، ومن شأنه دعم نتنياهو الذي يواجه مزاعم بالفساد منذ فترة طويلة.

وخلال مظاهرات اليوم الأربعاء، ارتدت نساء معاطف حمراء طويلة وقبعات بيضاء، بهدف استحضار شخصيات من المسلسل التلفزيوني "حكايات خادمة"، الذي يستند لرواية بنفس الاسم، كتبتها مارجريت أتوود في عام 1985، ويدور المسلسل حول ديكتاتورية تتعرض فيها النساء للقمع، على نحو خاص.

ويعبر المحتجون عن مخاوفهم من أن تتحول إسرائيل إلى حكومة ديكتاتورية قمعية بسبب إضعاف القضاء بمقترحات الإصلاح.

ومن المنتظر خروج مزيد من الاحتجاجات الحاشدة غدا الخميس، في أنحاء إسرائيل، وتدعو خطط الاحتجاج إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى مطار بن جوريون الدولي، القريب من تل أبيب.

ويأمل المتظاهرون في منع نتنياهو من السفر إلى إيطاليا، رغم أن التقارير الإعلامية المحلية أفادت بأنه يعتزم الذهاب للمطار بمروحية لتجنب حواجز المحتجين.