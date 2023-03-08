آلاف الأشخاص يحتجون في جورجيا على مشروع قانون العملاء الأجانب

خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في جورجيا للاحتجاج على قانون مخطط له مثير للجدل يهدف إلى الحد من نفوذ "العملاء الأجانب" ، والذي يخشى الكثيرون في البلاد من أنه قد يعمل على إسكات المنتقدين.

ووافقت أغلبية المشرعين في البرلمان الجورجي على مشروع القانون الذي أطلق عليه اسم "شفافية النفوذ الأجنبي" في قراءة أولى يوم الثلاثاء. ويسعى التشريع رسميا إلى أن تكشف المنظمات عن المعاملات المالية من الخارج.

ومع ذلك، يخشى منتقدون من أن القانون يمكن أن يكون له نفس تأثير مشروع قانون مماثل تم تمريره في روسيا، حيث يتم إعلان جميع المنظمات أو الأفراد الذين يتلقون دعما ماليا من الخارج، أو تحت شكل من أشكال "النفوذ الأجنبي"، بأنهم "عملاء أجانب".

ويقول منتقدون إن القانون الروسي له دوافع سياسية ويتهمون الكرملين باستخدامه لوصم معارضته وإسكاتها.

وينص القانون الجورجي على أنه يمكن تصنيف منظمات مثل وسائل الإعلام على أنها "عملاء أجانب" إذا تلقت أكثر من 20% من تمويلها من الخارج.

واستمر آلاف الأشخاص في الاحتجاج على التشريع المزمع في وقت متأخر من الليل في العاصمة تبليسي، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

ويخشى نشطاء الحقوق المدنية في جورجيا، وهي عضو سابق في الاتحاد السوفيتي الذي يشترك في الحدود مع روسيا، من أن القانون الجديد قد يعرض فرص انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي للخطر.

واندلعت مشاجرات في البرلمان يوم الاثنين بين مشرعين من حزب الحلم الجورجي الحاكم والمعارضة.