أبو عبيدة: ندعو شعبنا للنفير والزحف للأقصى والرباط فيه وعدم السماح للاحتلال بفرض الوقائع على الأرض

قال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في كلمة مساء اليوم الجمعة: "يا شعبنا وأمتنا ويا أحرار العالم، أننا في كتائب الشهيد عز الدين القسام، وفي مطلع الشهر السادس من معركة طوفان الأقصى، وعلى أعتاب شهر رمضان المبارك، نبارك لشعبنا العظيم لأمّتنا الإسلامية قرب حلول شهر رمضان المبارك، شهر طاعات والجهاد والانتصارات".



وأضاف أن "كان المسلمون في بقاع الدنيا يستعدون لاستقبال رمضان، فقد قدمنا قربانا لله شلالا من الدماء الزكية والأرواح الطاهرة، استقبلناه بذروة سنام الإسلام الجهاد والرباط والقتال في زمن عز فيه الرجال. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب".



وتابع: "أمام أمة المليارين، عدو لا يهتم لأهمية قدسية مسجدهم الأقصى الذي يخططون وإن زعموا غير ذلك التضييق على أهله وطردهم وفرض القيود على التعبد فيه، استمرارا للحرب الدينية المعلنة، وإذ لا يراعون حرمة دماء بريئة هي أقدس عند الله من حرمة الكعبة المشرفة".



وقال: "ندعو كل أبناء شعبنا بالضفة والقدس وفلسطين المحتلة عام 48، إلى النفير والزحف نحو المسجد الأقصى والرباط فيه وعدم السماح للاحتلال لفرض الوقائع على الأرض".



واستطرد: "الأقصى لنا وجزء من عقيدتنا ومن أجله انطلقت طوفان الأقصى، ومن أجله قدم أهلنا كل ما يملكون، وشاء الله أن يشرف كل بيت في غزة بهذا الشرف العظيم، فما من بيت إلا فيه شهيد أو جريح أو أسير من أجل الأقصى".



وزاد: "هنيئا لغزة وأهلها هذا الشرف، وإن من واجب كل حر أن يلتحم بتضحيات أهل غزة ومقاومتها، وأن يبدل كل نفيس من أجل أولى القبلتين لإفشال مخطط العدو بتقسيمه زمنيا ومكانيا وصولا إلى هدمه وإقامة الهيكل المزعوم".