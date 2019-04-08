الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد إيران حتى أبريل 2020

مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان حتى أبريل 2020؛ وذلك وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وذكر الاتحاد- في بيان نقلته "العربية" اليوم الاثنين- أن مجلس الاتحاد الأوروبي قام بتمديد التدابير التقليدية حتى الـ13 من شهر أبريل 2020؛ ردا على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران، موضحا أن العقوبات تشمل حظر السفر، وتجميد الأصول لـ 82 شخصا ومنظمة واحدة، وحظر تصدير المعدات التي يمكن استخدامها للقمع في إيران، ومعدات تتبع الاتصالات.

وكانت هذه العقوبات قد فرضت على إيران منذ عام 2011، ويتم تمديدها باستمرار بشكل سنوي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، ويتصدر كبار مسؤولي القضاء، والأمن، والعسكر، قائمة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.