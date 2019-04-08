روسيا تنظم دوريات خلال مناورات «الدرع البحري - 2019» تحسبا لحالات الطوارئ

نظم أسطول البحر الأسود الروسي دوريات خلال تدريبات حلف شمال الأطلسي "الدرع البحري-2019"، تحسبا لحالات الطوارئ؛ وذلك وفقا لما ذكره المركز الوطني لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية.

وذكر بيان للمركز المذكور، اليوم الاثنين، أن قوات أسطول البحر الأسود الروسي تتخذ مجموعة من التدابير لرصد تصرفات سفن "الناتو" في البحر الأسود ؛ وذلك بهدف الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ المحتملة، مضيفا أنه تم تنظيم دوريات لسفن الاستطلاع، ومجموعات من السفن الهجومية، ومجموعات الصواريخ الساحلية من طراز "باسيتون" و"بال" والطيران البحري"؛ لمراقبات هذه التصرفات تحسبا لأي طارئ.