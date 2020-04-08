أمر ملكي سعودي بالإفراج عن المدانين في قضايا الحق الخاص

أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الثلاثاء، بتعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بحبس المدان في قضايا الحق الخاص، مع الإفراج المؤقت ـ بشكل فوري ـ عمن حُبس تنفيذاً لتلك الأحكام والأوامر.

كما أمر العاهل السعودي " بتعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بتمكين الأولاد من زيارة أحد الوالدين المنفصلين، وذلك حتى تاريخ إعلان اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا وزوال الظروف الاستثنائية لجائحة الفيروس".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" مساء الثلاثاء، عن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني تأكيده "أن أوامر الحبس جرى رفعها إلكترونيًا بشكل فوري وإشعار الجهة المعنية بإنفاذ ذلك، أما أحكام الرؤية والزيارة للأطفال فتم تعليقها إلكترونيًا وإشعار الأطراف برسالة نصية بذلك".

وأوضح وزير العدل أن القرار "يأتي في إطار ما تبذله الدولة من جهود للحد من تفشي فيروس كورونا والحرص على سلامة الجميع في المملكة، وأن الأولوية هي صحة الإنسان".

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في وقت سابق أمس الثلاثاء، ارتفاع اجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) في المملكة إلى 2795 حالة مؤكدة، بزيادة 272 إصابة عن المسجلة أول أمس الإثنين.