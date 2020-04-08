متحدث الأوقاف لـ«الشروق»: لن نفتح المساجد في رمضان إلا باختفاء كورونا

القاضي: دعوات الصلاة والتجمعات في الساحات لا تخرج إلا عن جهلاء أو من أصحاب الأجندات.. ولاتهاون في قراراتنا

قال المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف الدكتور أحمد القاضي، إن الوزارة حسمت بالفعل قضية فتح المساجد وإقامة الشعائر الدينية والصلوات سواء صلاة الجماعة والجمع أو التراويح والاعتكاف أو ماشابه في شهر رمضان المقبل، مؤكدا أنه لن يتم فتح المساجد إلا في حالة اختفاء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وإعلان وزارة الصحة عدم تسجيل أية حالات جديدة.

وأضاف القاضي في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن وزارة الأوقاف تعاملت منذ البداية مع الأزمة وانتشار الفيروس بصورة مثالية، ولم يتم غلق المساجد من اليوم الأول، بل تم تكثيف حملات النظافة والتعقيم والإجراءات الاحترازية، إلا أنه بعد إعلان الجهات المختصة ضرورة إغلاق المساجد والحاجة تدعو إلى ذلك، صدر القرار من وزير الأوقاف بإغلاقها إغلاقا تاما، مستطردا: "نتعامل مع الحدث ومع فيروس كورونا حسب ماتقتضيه الحاجة والمرحلة".

وحول دعوات عدد من رواد السوشيال ميديا للتجمع والصلاة في الساحات، أوضح أن هذه الدعوات لا تخرج سوى من جهلاء أو من أصحاب الأجندات ومن ينتمون إلى الجماعات المتطرفة، لافتا إلى أنهم يريدون تضليل الناس ولا يراعون المصلحة العامة، فإذا كانت الحكمة من إغلاق المساجد هو منع التجمع فكيف يمكننا التجمع خارج المساجد.

وأوضح القاضي، أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ كافة إجراءتها ضد المخالفين، والتي تشمل إنهاء الخدمة مباشرة بلا تردد للمنتسبين للأوقاف، وتقديم بلاغات للنائب العام ضد المخالفين، فضلا عن تحرير بلاغات شرطة ضد المتجاوزين من المواطنين ومخترقي المساجد.