الكرملين: بوتين يبحث هاتفيا مع ميركل التصعيد في جنوب شرقي أوكرانيا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيًا، اليوم الخميس، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التصعيد الحالي في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك حسبما أفادت فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها.

وأكد الكرملين أن كلا الزعيمين أعربا خلال المكالمة عن قلقهما إزاء التصعيد في جنوب شرقي أوكرانيا، وحثا أطراف النزاع على ضبط النفس وتفعيل المفاوضات.

ولفت بوتين، حسب بيان الكرملين، إلى «اهتمام ميركل بالتصرفات الاستفزازية من قبل كييف التي تزيد في الآونة الأخيرة بشكل منهجي من حدة التوتر عند خط التماس في دونباس».