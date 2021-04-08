وزير الأوقاف يفتتح مسجد التواب الرحيم بمدينة موط في الوادي الجديد

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزيرالأوقاف، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مسجد التواب الرحيم بالمجمع الإسلامي الكبير بمدينة موط في مركز الداخلة بالوادي الجديد، بحضور عدد من المحافظين السابقين، والقيادات الشعبية والتنفيذية، وقيادات من وزارة الأوقاف، وعدد من نواب المحافظة بمجلسي النواب والشيوخ.

وقال الوزير إن مسجد التواب الرحيم هو المسجد رقم 15 الذي يتم افتتاحه هذا العام إحلالا وتجديدا بالكامل في الوادى الجديد، وتبلغ تكلفة المجمع الإسلامي بموط 25 مليون جنيه، بالإضافة إلى وجود 13 مسجدا تم افتتاحها بعد إجراء صيانة كاملة، حيث يتم تنفيذ خطة الوزارة لإعمار بيوت الله على مستوى الجمهورية، فتم افتتاح 1309 مساجد على مستوى الجمهورية، من بينهم 1219 مسجد إحلال وتجديد بالكامل، مثل مسجد التواب الرحيم بالداخلة، الذى نفتتحه اليوم ونشارك أهالى المحافظة فرحتهم بالمجمع الإسلامى المتكامل.

وأضاف أنه تم الانتهاء من وضع خطة عمل المساجد خلال شهر رمضان المبارك، وضوابط إقامة صلاة التراويح، وسط الالتزام بنظافة المسجد والحفاظ على الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد وصلاة التراويح في حدود نصف ساعة، لافتا إلى أن الدولة تعمل بشكل متوازن للحفاظ على صحة المواطنين فى كل المجالات، ونوه بضرورة التزام جميع المصلين بالكمامات وكل شروط الوقاية، حتى لا يتم غلق المسجد في حالة عدم الالتزام.

وأشار إلى تشغيل بعض المساجد بالطاقة الشمسية في الوادى الجديد، ويتم التعاون بشكل كبير مع المحافظة، وهناك دعم كبير لإحلال وتجديد وصيانة وإنشاء مساجد جديدة؛ لأن الدولة المصرية دولة مؤمنة وتولى اهتماما كبيرا بإعمار المساجد وتجديدها وصيانتها.

جدير بالذكر أن إنشاء المجمع الإسلامى بمدينة موط في مركز الداخلة بالوادى الجديد، تم على مساحة 2000 متر، بعدما تم إحلال المسجد الكبير بمدينة موط فى مركز الداخلة، بتكلفة 25 مليون جنيه، ويتكون المجمع من طابقين، يضم الطابق الأول مسجد التواب الرحيم على مساحة 1200 متر، وتم إنشاء صحن المسجد على مساحة 1300 متر مربع، ليستوعب المسجد 1500 مصلي، ويشمل أيضا دار مناسبات ومكتبة عامة وتحفيظ قرآن، ومصلى للسيدات و13 دورة مياه.

علاوة على الدور الأول علوي الذى يضم أيضا الملحقات على مساحة 150 مترا مربعا، وتشمل 12 دورة مياه، ومصلى للسيدات بالدور الأول علوي أعلى الملحقات على مساحة 120 مترا مربعا ويستخدم مصلى سيدات ومكتب تحفيظ قرآن، ويخدم المجمع الإسلامى سكان مركز الداخلة البالغ عددهم ما يقرب من 100 ألف نسمة، حيث يعتبر أكبر مجمع بالمحافظة وتقام به كل المناسبات ويقع وسط الكتلة السكنية داخل مدينة موط بالداخلة، ويضم دار مناسبات على مساحة 300 متر مربع لإقامة جميع المناسبات والحفلات وملحق بها بالدور الأول علوي قاعة متعددة الأغراض.