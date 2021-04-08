الفاو: توقعات إيجابية لمحاصيل الحبوب في عام 2021

تتوقع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، أن يرتفع الإنتاج العالمي للحبوب في عام 2021، للسنة الثالثة على التوالي.

وقد رفعت توقعاتها الأولية بشأن الإنتاج العالمي للقمح على أساس ظروف المحاصيل التي يتوقع لها أن تكون أفضل من سابقاتها في بلدان عدة.

ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج العالمي للقمح مستوّ مرتفعًا جديدًا يوازي 785 مليون طن في عام 2021، أي بزيادة نسبتها 1.4% عن عام 2020، مدفوعًا بانتعاش حاد محتمل في معظم أنحاء أوروبا وتوقعات بتحقيق غلة قياسية في الهند.

كما من المتوقع أن تحقق الذرة محاصيل أعلى من المتوسط، مع ترقّب غلة قياسية في البرازيل وأعلى مستوى مسجل لسنوات عدة في جنوب إفريقيا، وذلك بحسب موجز منظمة الأغذية والزراعة عن إمدادات الحبوب والطلب عليها، الذي صدر اليوم أيضًا.

وبالنسبة إلى موسم التسويق الحالي 2020-2021، يتوقع للاستخدام العالمي للحبوب الآن أن يبلغ 2777 مليون طن، أي بزيادة بنسبة 2.4% عن السنة الماضية، مدفوعًا بشكل رئيسي بتقديرات أعلى لاستخدام القمح والشعير للأعلاف في الصين حيث يتعافى قطاع الثروة الحيوانية من حمى الخنازير الأفريقية.

ومن المتوقع أن ينخفض المخزون العالمي من الحبوب في نهاية عام 2021 بنسبة 1.7% عن مستوياته في بداية الموسم ليبلغ 808 ملايين طن، واقترانًا بتوقعات الاستخدام، يتوقع لنسبة المخزون إلى الاستخدام للحبوب في العالم خلال الفترة 2020-2021 أن تنخفض إلى حدها الأدنى في فترة 7 سنوات الذي يوازي 28.4%.

كما رفعت المنظمة توقعاتها بشأن التجارة العالمية بالحبوب خلال الفترة 2020-2021 إلى 466 مليون طن، أي بزيادة نسبتها 5.8% عن العام السابق، مدفوعة بتجارة أسرع وتيرة بالحبوب الخشنة مرتبطة بمستويات غير مسبوقة لمشتريات الذرة من جانب الصين، أما بالنسبة إلى الأرز، فمن المتوقع للتجارة العالمية به أن تتوسع بنسبة 6% من سنة إلى أخرى.