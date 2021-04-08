أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن مناطق (جميع مراحل زهراء مدينة نصر – الألفينات 2000 – الأربعة آلاف 4000 – بعض مناطق مدينة الأمل (عزبة الهجانة سابقا )، لمدة 6 ساعات اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم السبت حتى الساعة الرابعة مساء نفس اليوم.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن انقطاع المياه يأتي نتيجة لتنفيذ أعمال كوبري الميثاق بشارع الميثاق بمنطقة زهراء مدينة نصر، والذي يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم المتعارض مع أعمال الكوبري.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأعلنت تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.