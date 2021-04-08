المتحدث باسم الوزارة: مستعدون لتقديم أفكار فنية للمساعدة في حل الأزمة.. وندعو الدول الثلاث للجلوس على طاولة المفاوضات



قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، سامويل وربرغ، إن الولايات المتحدة ترفض الإجراءات أحادية الجانب بشأن سد النهضة.



وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في تصريحات لسكاي نيوز عربية، أن بلاده تؤمن بالحل الدبلوماسي لأزمة سد النهضة، داعيا مصر والسودان وإثيوبيا إلى "الجلوس على طاولة المفاوضات".



وأكد أن الولايات المتحدة ستستمر في دعم جهود حل أزمة سد النهضة، مؤكدًا أهمية الوساطة الإفريقية في هذا الشأن.



وأضاف وربرغ أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لتقديم أفكار فنية للمساعدة في حل أزمة سد النهضة.