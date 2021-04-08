البورصة: تعديل مواعيد جلسات التداول اليومية خلال شهر رمضان

أعلنت إدارة البورصة المصرية تعديل مواعيد جلسات التداول اليومية بالبورصة الرئيسية وبورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة- النيل خلال شهر رمضان المبارك.

وذكرت البورصة، في بيان اليوم الخميس، أن مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسية وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) ستكون من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 1:30 ظهرًا، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9:30 صباحًا.

وأوضحت أن مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الأوامر خارج المقصورة) يومي الاثنين والأربعاء فقط من كل أسبوع من الساعة 11:30 صباحًا إلى الساعة 12 ظهرًا.

كما قررت البورصة أن تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من الساعة 9:30 صباحا إلى الساعة الساعة 1:30 ظهرا.