فرج عامر: عرض إماراتي لضم الهاني سليمان

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أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن وصول عرض رسمي إماراتي لحارس الفريق الهاني سليمان.

وكتب فرج عامر من خلال حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الخميس أن ناديه تلقى عرضًا إماراتيًا للتعاقد مع الهاني سليمان دون الكشف عن هوية الفريق.

وأشار رئيس سموحة إلى أن مجلس إدارة النادي السكندري قرر إرجاء النظر في العرض الإماراتي لنهاية الموسم الجاري.

ويقدم الهاني سليمان في الموسم الحالي تحت قيادة مدرب حراس سموحة أحمد ناجي مستوى متميز مع الفريق.

ويحتل سموحة المركز السابع في جدول ترتيب فرق الدوري العام برصيد 24 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق السكندري بعد مرور 18 أسبوع من المسابقة.