ويمبلدون تثبت موعد إنطلاقها رغم تأجيل رولان جاروس

أعلن منظمو ويمبلدون اليوم الخميس أن البطولة ستقام في موعدها المقرر رغم تأجيل بطولة رولان جاروس أسبوعا.

وكان منظمو رولان جاروس قد أعلنوا في وقت سابق اليوم أن بطولة الجراند سلام ستقام هذا العام بين 30 مايو و13 يونيو بعد أسبوع من الموعد المخطط له، لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الجمهور، المحدود بسبب وباء كورونا، مما يعني تقليص المدة بين البطولة الفرنسية وويمبلدون إلى أسبوعين فقط.

وقرر منظمو ويمبلدون، التي ألغيت العام الماضي لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، عدم تعديل موعدها لتنطلق كما كان مقررا في 28 يونيو المقبل.

وبناء عليه سيتقلص موسم البطولات التي تقام على الأراضي العشبية إلى أسبوع حيث ستتزامن بطولتا سانت-هيرتوجنبوش وشتوتجارت مع الأسبوع الثاني من رولان جاروس.

وأفاد منظمو ويمبلدون في بيان: "بهدف الحد من التأثير على باقي جدول الموسم، سيتقلص موسم الأراضي الشعبية إلى أسبوع في 2021".

وأضاف البيان: "ستقام ويمبلدون في موعدها المحدد من 28 يونيو حتى 11 يوليو، سيعود موسم الملاعب العشبية ليكون من 3 أسابيع في 2022".