وزير شؤون القدس: إسرائيل تضع موطئ قدم بالمسجد الأقصى لمستوطنيها

كشف الدكتور فادي الهدمي وزير شؤون القدس، عن تطورات ما يحدث في المسجد الأقصى، بعد اقتحامه من قبل القوات الإسرائيلية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحكاية»، تقديم الإعلامي عمور أديب، المذاع على قناة «إم بي سي مصر2»، مساء السبت، أن إسرائيل تعتدي على أطهر بقعة في الأرض، المسجد الأقصى الذي يحمل كل المعاني للمسلمين وللعرب، ولا تحترم شهر رمضان وتخرج المصليين الآمنين بكل قوة.

وأضاف أنه إسرائيل لا تحسب حساب لكل المناشدات بهذا الخطأ الكبير الذي تقوم به من اقتحام للأقصى، لافتًا إلى أن إسرائيل تمضي قدمًا في عملية التقسيم الزماني والمكاني لتضع موطئ قدم في المسجد الأقصى، وإدخال ما أسماهم قطعان المستوطنين تحت حجة الأعياد الخاصة بهم وذلك على شاكلة الحرم الإبراهيمي.

وتابع أن إسرائيل تقوم باللعب بالنار في منطقة القدس وبجبهة المسجد الأقصى، وتريد تقديم مشاكلها الداخلية، من أجل إحلال مستوطنيهم بالأماكن المقدسة.

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية دخلت المسجد الأقصى وساحاته في القدس الشرقية المحتلة، على مدار الأيام الماضية في محاولات لإخلائه من الفلسطينيين.

واستخدمت الشرطة الإسرائيلية السلاح، لضرب المصلين الفلسطينيين المعتكفين داخل المسجد الأقصى، كما ظهر في مقطع مصور على الإنترنتوزير شؤون القدس: إسرائيل تضع موطئ قدم بالمسجد الأقصى لمستوطنيها

السبت 08 ابريل 2023 23:01

شيماء رزق

كشف الدكتور فادي الهدمي وزير شؤون القدس، عن تطورات ما يحدث في المسجد الأقصى، بعد اقتحامه من قبل القوات الإسرائيلية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحكاية»، تقديم الإعلامي عمور أديب، المذاع على قناة «إم بي سي مصر2»، مساء السبت، أن إسرائيل تعتدي على أطهر بقعة في الأرض، المسجد الأقصى الذي يحمل كل المعاني للمسلمين وللعرب، ولا تحترم شهر رمضان وتخرج المصليين الآمنين بكل قوة.

وأضاف أنه إسرائيل لا تحسب حساب لكل المناشدات بهذا الخطأ الكبير الذي تقوم به من اقتحام للأقصى، لافتًا إلى أن إسرائيل تمضي قدمًا في عملية التقسيم الزماني والمكاني لتضع موطئ قدم في المسجد الأقصى، وإدخال ما أسماهم قطعان المستوطنين تحت حجة الأعياد الخاصة بهم وذلك على شاكلة الحرم الإبراهيمي.

وتابع أن إسرائيل تقوم باللعب بالنار في منطقة القدس وبجبهة المسجد الأقصى، وتريد تقديم مشاكلها الداخلية، من أجل إحلال مستوطنيهم بالأماكن المقدسة.

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية دخلت المسجد الأقصى وساحاته في القدس الشرقية المحتلة، على مدار الأيام الماضية في محاولات لإخلائه من الفلسطينيين.

واستخدمت الشرطة الإسرائيلية السلاح، لضرب المصلين الفلسطينيين المعتكفين داخل المسجد الأقصى، كما ظهر في مقطع مصور على الإنترنت



